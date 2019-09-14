خالد عكاشة: الطلب الدولي على الإرهاب لن ينتهي..فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب: إن الصراعات الدولية والسياسية لازالت تطلب الإرهاب، ولذلك سيحافظ عليه بصورة أو بأخرى ولن ينتهي الطلب عليه.





وتابع خالد عكاشة خلال فعاليات جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، بـ مؤتمر الشباب الثامن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن السنوات السابقة لعام 2011 سنوات خادعة، مشيرًا إلى ان الدولة المصرية قامت بأكبر عملية مكافحة إرهاب على مستوى العالم وفي تاريخها، وهي العملية الشاملة سيناء 2018.





وأكد خالد عكاشة أن العملية الشاملة سيناء 2018 استطاعت وفقًا للارقام أن تحطم قدرات التنظيمات الإرهابية بالكامل وان تنخفض بالمعدلات إلى أدنى مستوى لها.





دعا خالد عكاشة أن لا نرتكن إلى تلك النتائج الإيجابية الهامة، حيث أنه من الممكن أن تتجدد تلك الجماعات، وسيبقى هناك إلحاح حول تصدير الإرهاب داخل مصر، ولذلك يجب أن يكون هناك جهد ضخم يوازي ما تقوم به تلك الجماعات الإرهابية





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب ، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.





وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.





وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أ خريين ، هما جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا " وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، إضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.





أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية أن ذلك جزءًا من حروب الجيل الرابع، إضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.