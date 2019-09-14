فى رسالة عبر الموشن جرافيك.. الإفتاء تحذر الشباب من الأفكار الباطلة‎

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشباب والعافية من أكبرِ نِعم الله على الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يُظِلُّهم الله في ظله، منهم: شاب نشأ في طاعة الله.





ووجهت الدار رسالة إلى الشباب في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار قالت فيها: "أنت مسؤول عن شبابك فيما أبليته، فاحذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير".



