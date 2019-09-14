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حوادث

بعد ساعات من ولادته.. أهالي أجا بالدقهلية يعثرون على جثة طفل حديث الولادة بالمقابر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:35 م
جثة طفل حديث الولاده
جثة طفل حديث الولاده
همت الحسينى
عثر أحد أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، على طفل حديث الولادة ملقى داخل مقابر المدينة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب العثور عليه، وتم نقله لمشرحة المستشفى الدولى.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد عماد المهدى، مأمور مركز شرطة أجا، من عدد من الأهالى بعثورهم على طفل حديث الولادة بمقابر المدينة، إلا أنه لفظ أنفاسه عقب العثور عليه.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٠٦٢ لسنة ٢٠١٩ إدارى مركز شرطة أجا، وأخطرت النيابة بالواقعة.

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