خالد عكاشة: منذ 2007 حتى بداية 2011 كانت سنوات خداع من التنظيمات الإرهابية بالعالم

قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب إنه منذ عام 2007 حتى بداية 2011 كانت سنوات خداع من جانب التنظيمات الإرهابية في العالم.



وأضاف "عكاشة" أن التنظيمات الإرهابية، أظهرت خلالها حالة خمول حتى تستطيع السيطرة مرة أخرى على مقاليد الأمور مع ظهور ما يُسمى بـ "ثورات الربيع العربي".