القليوبية تستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الجديد.. تطوير 5 مستشفيات ومراكز ووحدات صحية

تستعد محافظة القليوبية للدخول فى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وذلك ضمن المراحل التى أعلنتها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية لتقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة من خلال المنظومة الجديدة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.



وعلى قدم وساق، تشهد المحافظة طفرة فى القطاع الصحي من خلال تطوير المستشفيات المختلفة، حيث يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات هى مستشفى قها المركزى بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه، ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ، لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى طوخ المركزي ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 مترا مسطحا والمكون من خمسة طوابق (أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبنى القديم من الجهة الشمالية، بالإضافة إلى استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبنى ملحق معدني تبلغ مساحته 160 مترا، مكون من خمسة طوابق (أرضي + أربعة أدوار) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع.



وتتكون المستشفي من 108 أسرة (66 سرير إقامة + 6 أسرّة ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير) بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.



كما يتم أيضا تطوير مستشفى كفر شكر المركزى، ويضم المستشفى 20 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى صناعي ويحتوى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة، ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.



كما يجرى تطوير مستشفى الخانكة المركزى، والذى يعد أحد أكبر المستشفيات المحافظة ويتكون من ١١٠ أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و٢٢ جهاز غسيل كلوى، وسيقدم هذا المستشفى فور الانتهاء منه خدمات صحية لـ ٤ ملايين مواطن من أبناء مركز الخانكة والمراكز المجاورة، وكذلك تطوير مستشفى القناطر المركزى والمقام على مساحة 4000 متر مكعب ومصممة لإقامة 3 أدوار + أرضي لتسع أكثر من 450 سريرا، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزى على الطريق الزراعى السريع.



وقال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى الحالة الإنشائية للمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية تمهيدا لدخول مراحل التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن النظام الجديد سوف يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية وتقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض لأنه يركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.



وأضاف الدكتور حمدى الطباخ أنه فور دخول المحافظة منظومة التأمين الصحى الجديد، فعلى المريض التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلتك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطى جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.



وأوضح أنه إلى جانب ذلك، يجرى حاليا إنشاء أول مستشفى ومركز متكامل للحروق بالقناطر الخيرية تبرعا من حاكم الشارقة، مشيرا إلى أن المركز الجديد يقام طبقا للمواصفات العالمية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي للاستقبال والصيدلية والدور العلوي غرفتين للعمليات وغرفة للعناية المركزة بها سرير رملي مخصص لحالات الحروق الخطيرة، بالإضافة إلى بنك للجلد، كما تم تخصيص غرف الإقامة، حيث تم تجهيز 11 سرير إقامة بالإضافة إلى إقامة مبنى إداري للأطباء وتعقيم مركزي، ومن المقرر تخصيص الدور الثالث لبنك الدم المتطور بالخلايا الجذعية.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المحافظة تشهد أيضا تطوير عدد من المراكز الطبية بكفر شكر والخصوص وبهادة والوحدة الصحية بقرية قلما بمركز قليوب، فضلا عن افتتاح وحدتي طب الأسرة بقرى "الزهويين" و"السلمانية" بمركز شبين القناطر، وافتتاح مركز طب الأسرة بقرية منطى بحي غرب شبرا الخيمة، مؤكدا أنه تم وضع خطة لتطوير جميع الوحدات الصحية بالقرى لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم، هذا بالإضافة إلى توفير جميع الأجهزة والأدوات الطبية والكوادر المختلفة من الأطباء والتمريض.

