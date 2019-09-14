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فاكرين التكاليف مش كتير؟ الرئيس السيسي: بقالنا 6 سنين بنحارب الإرهاب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ندى فتح الله
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إنتوا فاكرين أن واحنا في مصر بقالنا 6 سنين بنعالج الإرهاب متكبدناش تكاليف كبيرة جدًا جدًا ولا عشان مبنتكلمش عنها".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، بـ مؤتمر الشباب الثامن، اليوم، السبت: "وبعد كدا حد ييجي عايز يخوفكم ويقلقكم ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر.. دا جيش مصر".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حتى الآن لم نتصد للقضية الإرهابية فكريًا كما ينبغي، على استحياء، والناس فاكرة إننا هنضيع ديننا".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب كفكرة شيطانية أساسها والهدف منها هو ضرب مركز ثقل الدين للشعوب والإنسانية وليس الإسلام.

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