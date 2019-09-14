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مرأة

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
رنا عصمت
تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور للفنان كريم فهمى وزوجته "دانيا"، ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #كريم_فهمي بعد رومانسيته مع زوجته باحتضانها ورقصهما على أغنية إن شاء الله لـ حماقي، في حفل زفاف شقيقه الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد.

وظهرت زوجة كريم فهمى فى الفرح بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أبيض منفوش وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بحزام رفيع حول منطقة الخصر، وتزينت "دانيا" بمجوهرات جذابة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا متناسقا مع ملامحها.

ولا يخفى الفنان كريم فهمي حبه وتقديره لزوجته في أغلب الأوقات ويقوم بنشر صور لهما معًا ويتغزل في جمالها.

وتتميز زوجة الفنان كريم فهمي بجسم رشيق ومتناسق، وتواكب أحدث صيحات الموضة التي تظهر في أغلب إطلالاتها البسيطة والمختلفة.
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته
بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

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