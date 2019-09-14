رغدة البهي تكشف كيف استخدمت التنظيمات الإرهابية الفضاء السيبراني

قالت الدكتورة رغدة البهي، رئيس وحدة الأمن السيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التنظيمات الإرهابية استطاعت خلال الفترة الأخيرة استخدام الفضاء السيبراني بشكل كبير.



وأضافت رغدة البهي، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، أن استخدام التنظيمات الإرهابية الفضاء الإلكتروني يعود إلى مجموعة من الاعتبارات يأتي في مقدمتها فعاليات الوجود الدولية لمكافحة الإرهاب.



وأوضحت رغدة البهي، أن التنظيمات الإرهابية لجأت إلى الفضاء السيبراني بعد الهزائم العسكرية التي فقدت معاقلها الكثيرة، مؤكدة أن الفضاء السيبراني يمكن هذه التنظيمات من عبور حاجزي الزمان والمكان والرقابة الأمنية.



وأشارت رئيس وحدة الأمن السيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن التنظيمات الإرهابية استخدمت الفضاء السيبراني، وهذا يتركز في 3 نقاط أساسية وهي السوشيال ميديا التي تحولت من التواصل الاجتماعي إلى ساحة لنشر الأخبار، وأعدت مساحة للتنظيمات الإرهابية لنشر العمليات الإرهابية.