ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغدة البهي تكشف كيف استخدمت التنظيمات الإرهابية الفضاء السيبراني

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:21 م
الدكتورة رغدة البهي
الدكتورة رغدة البهي رئيس وحدة الأمن السيبراني
كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة رغدة البهي، رئيس وحدة الأمن السيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التنظيمات الإرهابية استطاعت خلال الفترة الأخيرة استخدام الفضاء السيبراني بشكل كبير.

وأضافت رغدة البهي، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، أن استخدام التنظيمات الإرهابية الفضاء الإلكتروني يعود إلى مجموعة من الاعتبارات يأتي في مقدمتها فعاليات الوجود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت رغدة البهي، أن التنظيمات الإرهابية لجأت إلى الفضاء السيبراني بعد الهزائم العسكرية التي فقدت معاقلها الكثيرة، مؤكدة أن الفضاء السيبراني يمكن هذه التنظيمات من عبور حاجزي الزمان والمكان والرقابة الأمنية.

وأشارت رئيس وحدة الأمن السيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن التنظيمات الإرهابية استخدمت الفضاء السيبراني، وهذا يتركز في 3 نقاط أساسية وهي السوشيال ميديا التي تحولت من التواصل الاجتماعي إلى ساحة لنشر الأخبار، وأعدت مساحة للتنظيمات الإرهابية لنشر العمليات الإرهابية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار معهد الأورام.. باحث يكشف السيناريو الجديد لـ الجماعة الإرهابية ..فيديو

معهد الأورام.. باحث: الحادث أظهر وعي الشعب وإنتظاره لتلقي المعلومة من مصدرها.. فيديو

دلال محمود تكشف عن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى العملات الافتراضية .. فيديو

أكبر انتشار لكيان إرهابي .. باحث استراتيجي: تنظيم الإخوان منتشر في 52 دولة .. فيديو

خالد عكاشة: الطلب الدولي على الإرهاب لن ينتهي..فيديو

محمود قاسم: الجماعات الإرهابية نجحت في استغلال التكنولوجيا لنشر أغراضها

ترشيحاتنا

مصر لن تسقط أبدا.. 7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي عن الإرهاب

إخلاء سبيل شقيق وزير المالية الأسبق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

البقيق بخير.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على حريق أرامكو

3 بلاد يحظر فيها تطبيق الواتساب.. الإمارات أبرزها.. تعرف على السبب

أسبوع المحترفين المصريين.. محمد صلاح يطير إلى إيطاليا وتريزيجيه يغيب عن أستون فيلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور