حريق أرامكو .. عملاق النفط السعودى هدف الإرهابيين الحوثيين .. القصة كاملة

محاولات إرهابية فاشلة يشنها من وقت لآخر جماعة الحوثيين فى اليمن بمواصلة مسلسل الهجوم الفاشل على منشآت نفطية حيوية سعودية بهدف تهديد إمدادات الطاقة والنفط للمنطقة.



مسلسل الهجمات الإرهابية على أرامكو

وتعرضت المملكة العربية السعودية لعدة هجمات إرهابية متفرقة على فترات متباعدة استهدفت خلالها ناقلات نفط ومحطات ضخ وإمدادات ومعامل نفطية، فى أغسطس الماضى استهدفت طائرات مسيرة حقل السيبة النفطى الضخم فى هجوم لم يؤثر على إمداداته، فى مايو الماضى استهدفت الميليشيات الحوثية محطتى نفط تابعة لأرامكو فى محافظتى الدوادمي وعفيف، وكانت إضرار الهجوم محدودة.



وفى يوليو الماضى هاجمت الميليشيات الحوثية ناقلتى نفط عملاقتين تابعة لأرامكو في البحر الأحمر بعد مرورهما من باب المندب وكانتا محملتى بمليونى برميل من النفط الخام.



وفى الوقت نفسه استطاعت السعودية السيطرة على الحريق واحتواءه وبالتالى عدم تأثيره على إمدادات النفط فى المنطقة وأسعاره.



إزاء تلك الهجوم الإرهابي المتعمد على المملكة، قال الدكتور محمد الصبان المستشار النفطى والاقتصادى الدولى السابق بوزارة النفط السعودية، إن الميليشيات الحوثية تواصل مسلسل الهجوم على أرامكو بعد شعورها بطمأنة رد الفعل الدولى مؤخرًا مع انطباعها بأن القوى العالمية لم تتحرك للرد عليها.



وحذر "الصبان"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية لم ولن تنال من دورها المحوري فى المنطقة بإمدادات تتخطى الـ80% من صادرات النفط ولا بديل عن منطقة الخليج مهما قل اعتماد الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أو الصين على الموارد النفطية.



هجمات أرامكو تهدد أمن الطاقة العالمى

ونوه "الصبان"، إلى أن تكرار هذه الهجمات الإرهابية أصبح ظاهرة خطيرة تهدد أمن الطاقة العالمى ، معتبرًا إنه إعلان حرب من قبل إيران لابد من مواجهته وقطع الطريق أمام استمراريته.



هجوم أرامكو لن يؤثر على إمدادات النفط



وحول تأثير الهجمات على أسعار النفط، لفت "المستشار النفطى"، إلى أن احتواء الهجمات المتكررة دون وقوع خسائر بالغة لن يؤثر على الإمدادات النفطية ، منوهًا بأن استمرار هذه الحوادث سيشعل فتيل الحرب فى المنطقة.



اكتتاب ارامكو في أمان

وأشار "الصبان"، إلى أن سمعة أرامكو لن تتأثر بالهجمات المتتابعة وستواصل نجاحها ولم تؤثر هذه العمليات الإرهابية الحوثية على الطرح الأولى ولا على المستوردين للنفط.



وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.





