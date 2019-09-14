تعرف على أماكن مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف وفقدان السمع بصحة أسوان.. صور

جهود مستمرة تنفذها جميع الأجهزة المعنية لمواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة بمحافظة أسوان، والتى انطلقت فى الأول من سبتمبر الجارى، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.



وفى هذا الإطار رصدت "صدى البلد" أماكن الكشف عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال داخل نطاق أسوان، حيث أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت فى 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة.



وأشار إيهاب حنفى، إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثى الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.



ونوه الى أن المبادرة تُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامى على المواليد بدءًا من ذلك اليوم وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيماتعلى شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.



ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تجهيز 63 وحدة رعاية أولية من الوحدات المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة لها، كما تم مسبقًا تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان تحقيق جودة عالية من النتائج الطبية فى هذا الشأن.



فيما أكدت الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن المبادرة تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر 3 أيام وحتى 28 يوما، للكشف السمعى على الطفل لقياس مدى درجة السمع لدى الطفل والاطمئنان على صحته.



وأشارت فاطمة عنتر أن المبادرة تقدم الرعاية الصحية للأطفال بالمجان، وفى حالة رصد حالات مرضية يتم المتابعة على الطفل من خلال زيارته مرة أخرى لأقرب مركز له بعد مرور أسبوعين، وتحويله إلى التأمين الصحى الذى يحوله بدوره إلى أقرب مركز علاجى للطفل وذلك دون أن تتحمل أسرته أى تكاليف للعلاج.