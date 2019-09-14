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رياضة

ملخص لمسات محمد صلاح اليوم أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:50 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام
نجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غال على منافسه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

تقدم نيوكاسل في الدقائق الأولى

وجاء الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من كرة صاروخية سجلها اللاعب في مرمى ليفربول في هجمة مرتدة لعبت بشكل سريع.

ساديو ماني يقلب الطاولة على نيوكاسل

في الشوط الأول، عزم اللاعب السنغالي ساديو ماني على تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول، وجاء من كرة صاروخية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأضاف السنغالي الهدف الثاني من تمرير فيرمينو في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

صلاح يسجل في شباك نيوكاسل

بعد سلسلة محاولات على مرمى نيوكاسل، استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول المصري محمد صلاح في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من زميله فيرمينيو.

هدف أبيض

وكان ساديو ماني، لاعب ليفربول، قريبا من تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" الشخصي والرابع للريدز في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ولكن الحكم احتسبها "تسلل".

وافتقد ليفربول في مباراة اليوم، لخدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة ويلعب بعد قليل مع نوريتش سيتي.

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