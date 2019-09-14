ملخص لمسات محمد صلاح اليوم أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم نيوكاسل في الدقائق الأولى

ساديو ماني يقلب الطاولة على نيوكاسل







صلاح يسجل في شباك نيوكاسل





هدف أبيض







ترتيب الدوري الإنجليزي



بهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة ويلعب بعد قليل مع نوريتش سيتي.

نجح فريق كرة القدم الأول بناديفي تحقيق فوز غال على منافسهبثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ""، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة".وجاء الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من كرة صاروخية سجلها اللاعب فيفي هجمة مرتدة لعبت بشكل سريع.في الشوط الأول، عزم اللاعب السنغاليعلى تسجيل هدف التعادل لفريق، وجاء من كرة صاروخية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأضاف السنغالي الهدف الثاني من تمريرفي الدقيقة 40 من عمر اللقاء.بعد سلسلة محاولات على مرمى نيوكاسل، استطاعتسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول المصريفي الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من زميلهوكان ساديو ماني، لاعب، قريبا من تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" الشخصي والرابع للريدز في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ولكن الحكم احتسبها "تسلل".وافتقدفي مباراة اليوم، لخدمات الثنائيونابي كيتا بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.