القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

ينشر موقع صدى البلد تردد قناة TGP الناقل الوحيد لمباراة النادي الأهلي ضد كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وشهدت المباراة صعوبة في نقلها تلفزيونيا عبر قناة أون سبورت التي تملك حق النقل المباشر للمباراة داخل مصر، وذلك لأسباب غير معلنة حتى الآن.



وأكد إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق أن مباراة الفريق أمام كانو سبورت من غينيا الإستوائية لن تذاع تليفزيونيًا بصفة نهائية.



وقال الشاطر في تصريحات تليفزيونية : مباراة الأهلي لن يتم إذاعتها تليفزيونيًا ، كانت هناك 5 كاميرات في أرضية الملعب لنقل المباراة ، لكنها أصبحت الآن خارج الملعب ، حدثت بعض الخلافات أثناء الاتفاق على نقل المباراة على إحدى القنوات ، لذا لن تتم إذاعة المباراة.



وتذيع قناة TGP المباراة على تردد 12437 أفقي وذلك على الباقة الافريقية على قمر ياه سات، وتبث القناة أيضا على تردد ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16 الذي يخدم دول أفريقيا.