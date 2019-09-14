فاتحة بيوت ناس .. زجاجات العطر الفارغة تجارة رائجة في مصر.. صور

تركيب العطور لا يقتصر على المحلات التي تراها ممتلئة بزجاجات داخلها الزيوت العطرية ، بل إنها دائرة يدور فيها أكثر من شخص.



"عقدة الخواجة" .. يميل بعض المواطنين لشراء زجاجات العطر الشبيهة بالزجاجات الاصلية لتعطي إيحاء أنها باهظة السعر ، فوجد بعض البسطاء في تلك الزجاجات مهنة يمكن أن يتاجروا فيها.



داخل شوارع القاهرة في منطقة الجامع الأحمر بحي باب الشعرية ، تنتشر محلات رأس مالها زجاجات العطر الفارغة فهم يتاجرون فيها ويبيعوها لمحلات تركيب العطور حتى تشعر أن النتيجة النهائية قريبة الى حد كبير من المنتج المستورد غالي الثمن.



هؤلاء البسطاء الذين وجدوا في جمع الزجاجات الصغيرة رزقا يمكنهم الإعتماد عليه بعد أن ضاقت بهم السبل.