حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

يحرص عدد من الفنانين على ممارسة هوايته المفضلة في أوقات الفراغ بعيدًا عن ضغوط العمل والفن حيث يمضون ساعات طويلة وهم يمتعون أنفسهم بممارسة هوايات يحبونها، ولعل من أبرز هذه الهوايات هى ركوب الخيل والتى تسببت فى تعرض عدد من الفنانين الى حوادث كادوا ان يفقدوا حياتهم بسببها ولعل من أحدث هؤلاء النجوم المطرب عاصى الحلانى الذى سقط أرضا خلال ركوبه الخيل وفقد الذاكرة لحظيا.





عاصى الحلانى







حورية فرغلى







كريم عبد العزيز







ونستعرض فى التقرير التالى النجوم الذين يحرصون على ممارسة ركوب الخيل وتعرضوا إلى حوادث بسببها سواء فى عملهم أو فى الحياة الشخصية.يعشق المطرب عاصى الحلانى هواية ركوب الخيل حيث يمتلك مزرعة للخيل فى لبنان ليمارس الرياضة التى يحبها ولكن كانت ايضا سببا فى سقوطه ونقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، وتسببت فى إصابته بفقدان بالوعى وكما تسببت فى كسور بزراعه وبعد تلقيه العلاج عاد الى منزله ليقضى فترة نقاهة.اما الفنانة حورية فرغلى التى كانت عضوه باتحاد الفروسية بلندن والتى تمتلك ايضا مزرعة خيل ضخمة فى لندن ومصر الا انها لم تستطع حاليا ممارسة ركوب الخيل بسبب تعرضها الى اصابة شديدة عندما سقطت ارضا خلال ركوبها الخيل وهو ما تسبب فى اصابتها بالديسك وكسر أنفها، وكان سببا فى اجراء بعض العمليات الجراحية فى انفها الا ان الاطباء تسببوا فى كارثة اخرى حيث اتلفوا انفها وتسببوا فى ضيق بالتنفس بعض الشيئ وهو ما اثر سلبيا على نفسيتها.أما الفنان كريم عبد العزيز فقد تعرض الى اصابات طفيفة بعد ركوب الخيل وذلك ضمن أحداث فيلمه "فى محطة مصر" وهو ما كشف عنه فى احد اللقاءات التليفزيونية حيث كان راكبا عربة "كارو" يدجرها الحصان وبجواره الفنان لطفى لبيب الذى كان مسئولا عن قيادته للعربة وبدون مقدمات قام لطفى لبيب بضرب الحصان مما تسبب فى اثارته وغضبه حتى القى بهما فى الترعة مما تسبب فى بعض الاصابات الطفيفة لهما.