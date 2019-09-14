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رياضة

شوط أول مخيب للآمال.. الزمالك يتأخر بهدف أمام بطل السنغال.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:46 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسرى غازى
أنهى فريق جينراسيون فوت السنغالي الشوط الأول بالتقدم على الزمالك بهدف نظيف في المباراة المقامة حاليا فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

بدأ اللقاء بضغط زملكاوى وتعرض عمر السعيد إلى إصابة مبكرة بعد إلتحام قوى مع أحد لاعبى المنافس وخرج لتلقى العلاج على الخطوط وعاد إلى الملعب سريعا.

كاد مدافع الفريق السنغالي أن يخطا بعدما مرر محمد عبدالشافى الكرة داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية واتسم أداء الفريق السنغالى بالتكتل الدفاعى.

أحرز ميما مولاي مويلوي هدف بطل السنغال الأول فى الدقيقة 12 بعدما تلقى تميريرة طولية وسط دفاعات الفارس الأبيض وسددها بقوة بقدمه فى شباك محمد أبو جبل معلنا عن الهدف الأول.

سدد فرجاني ساسي فى الدقيقة 19 كرة قوية من ضربة ركنية تصطدم بالعارضة إلى خارج المرمى وتضيع فرصة إدراك التعادل للفارس الأبيض.

واضطر حكم اللقاء الموريتاني إلى إيقاف اللقاء بعد سقوط شريف بايو لاعب الفريق السنغالي وتلقيه للعلاج فى الدقيقة 32 وحرم مساعد الحكم محمود علاء من فرصة حقيقية لتهديد مرمى الحارس السنغالي فى الدقيقة 36.

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