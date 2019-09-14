اخبار النادي الاهلي اليوم السبت 14-9-2019 .. فوز الفريق .. وفايلر وش السعد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 14 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
لاعبو الاهلي يدعمون مؤمن زكريا خلال مباراة كانو سبورت.. بهذه الطريقة
احتفل لاعبو النادي الاهلي بالفوز علي كانو سبورت بهدفين دون رد علي طريقة مؤمن زكريا للشد من أزره ودعمه ومساندته لتجاوز الأزمة التي يمر بها فى الفترة الحالية .
بعد 13 سنة.. الأهلي يحقق أول فوز له بغينيا الاستوائية
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب كانو سبورت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
فايلر: قدمنا مباراة جيدة.. وسعيد بتحقيق الفوز الأول مع الأهلي
أبدي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
تفاصيل إصابة أيمن اشرف بعد خروجه خلال مباراة الاهلي وكانو سبورت
أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية.
الأهلي يتخطى رقمًا سلبيًا أفريقيًا بعد الفوز على كانو سبورت
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة مالابو مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلى على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية
خصّص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تدريبات بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية .
وش السعد.. فايلر يفك نحس الأهلي خارج مصر في إفريقيا
حقق النادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الإستوائية بهدفين نظيفين ، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
لاعبو الاهلي يدعمون مؤمن زكريا خلال مباراة كانو سبورت.. بهذه الطريقة
احتفل لاعبو النادي الاهلي بالفوز علي كانو سبورت بهدفين دون رد علي طريقة مؤمن زكريا للشد من أزره ودعمه ومساندته لتجاوز الأزمة التي يمر بها فى الفترة الحالية .
بعد 13 سنة.. الأهلي يحقق أول فوز له بغينيا الاستوائية
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب كانو سبورت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
فايلر: قدمنا مباراة جيدة.. وسعيد بتحقيق الفوز الأول مع الأهلي
أبدي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
تفاصيل إصابة أيمن اشرف بعد خروجه خلال مباراة الاهلي وكانو سبورت
أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية.
الأهلي يتخطى رقمًا سلبيًا أفريقيًا بعد الفوز على كانو سبورت
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة مالابو مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلى على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية
خصّص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تدريبات بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية .
وش السعد.. فايلر يفك نحس الأهلي خارج مصر في إفريقيا
حقق النادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الإستوائية بهدفين نظيفين ، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.