صوت الشعب: رسائل السيسي بمؤتمر الشباب اتسمت بالشفافية والمصداقية والوضوح

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة اتسمت بالشفافية والمصداقية والوضوح وجاءت قوية كعادة قائد مسيرة البناء والتنمية في مصارحة شعبة بكل الحقائق وكشفت عن حجم الإشاعات والأكاذيب التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أعداء الوطن والممولين من أجهزة استخبارات أجنبية كارهة لتقدم مصر ونهضتها من أجل النيل من عزيمة المصريين وإحباطهم.



وأضاف البراوي في تصريحات صحفية اليوم السبت: نرى في الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي مستقبل وطننا وكلنا ثقة في قيادته الحكيمة والرشيدة للبلاد ولن تهتز هذه الثقة ابدا مهما حاول العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد بإطلاق الأكاذيب وبث الفتن فهذه مخططات معروفة ومكشوفة للجميع.



و أشار رئيس الحزب إلى ان الجيش المصرى هو درع الأمة وسيفها والعمود الفقري للبلاد وسند مصر والمصريين و تضحيات وبطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ستظل وساما على صدورنا وتاج فوق رؤوسنا وأن العلاقة بين الشعب وجيشه العظيم المنتصر أبدية وخاصة تحمل مقومات العزة والكرامة والشموخ.



و أوضح البراوي إن قيادات وأعضاء حزب صوت الشعب في كل محافظات الجمهورية يجددون العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية والجيش والشرطة في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود والإرهاب الفكري أيضا وكلنا جنود نقف خلف قائدنا وزعيمنا فخر كل المصريين والعرب رئيسنا الشريف والأمين على البلاد والعباد عبد الفتاح السيسي.