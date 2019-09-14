ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكنيسة الاسقفية تستقبل الشباب المشارك في مشروع "معا من أجل تنمية مصر"

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:56 م
صدى البلد
سامح سلام
شارك نيافة الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وفضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير في اجتماع شباب القاهرة المشارك في مشروع "معا من أجل تنمية مصر" تحت رعاية الكنيسة الأسقفية بمصر ومؤسسة مصر الخير.

حضر الاجتماع شباب المركز الاجتماعى بمدينة السلام ومركز عين شمس التابعين لمؤسسة الرعاية الأسقفية إلى جانب ا شباب جمعية مشوار التحدى المكفوفين بشبرا الخيمة وشباب المكفوفين بالمؤسسة التنموية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بحلمية الزيتون.

وشهد الاجتماع عرض إنجازات الشباب المشارك في المشروع والمبادرات التى يقومون بها ويعملون على تحقيقها فى خدمة مجتمعاتهم المحلية.

وقدم الشباب المصري المشارك في المشروع عمل فنى مشترك بعنوان "دائرة الطبول" تحت رعاية مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ليأكدوا أهمية الفن كقوة ناعمة فى إحداث تغيير مجتمعى بهدف نشر ثقافة قبول الآخر، والتعايش المشترك والعمل الجماعى والخروج عن الذات والإنصهار فى خبرة حياتية تؤدى إلى الرقى الإنسانى والتعبير عن التناغم والتكامل الوجدانى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المطران منير حنا يهنئ الرئيس السيسي برأس السنة الهجرية

ترشيحاتنا

القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

تفاصيل إصابة أيمن اشرف بعد خروجه خلال مباراة الاهلي وكانو سبورت

أحمد موسى يكشف سر اجتماع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تركيا اليوم.. فيديو

هدافو الدوري الانجليزي.. دروجبا الجديد في الصدارة ومحمد صلاح ينافس من بعيد

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

تعليق صادم من ميتشو عقب هزيمة الزمالك الأولى أفريقيًا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور