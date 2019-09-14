الكنيسة الاسقفية تستقبل الشباب المشارك في مشروع "معا من أجل تنمية مصر"

شارك نيافة الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وفضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير في اجتماع شباب القاهرة المشارك في مشروع "معا من أجل تنمية مصر" تحت رعاية الكنيسة الأسقفية بمصر ومؤسسة مصر الخير.



حضر الاجتماع شباب المركز الاجتماعى بمدينة السلام ومركز عين شمس التابعين لمؤسسة الرعاية الأسقفية إلى جانب ا شباب جمعية مشوار التحدى المكفوفين بشبرا الخيمة وشباب المكفوفين بالمؤسسة التنموية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بحلمية الزيتون.



وشهد الاجتماع عرض إنجازات الشباب المشارك في المشروع والمبادرات التى يقومون بها ويعملون على تحقيقها فى خدمة مجتمعاتهم المحلية.



وقدم الشباب المصري المشارك في المشروع عمل فنى مشترك بعنوان "دائرة الطبول" تحت رعاية مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ليأكدوا أهمية الفن كقوة ناعمة فى إحداث تغيير مجتمعى بهدف نشر ثقافة قبول الآخر، والتعايش المشترك والعمل الجماعى والخروج عن الذات والإنصهار فى خبرة حياتية تؤدى إلى الرقى الإنسانى والتعبير عن التناغم والتكامل الوجدانى.



