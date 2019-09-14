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رياضة

برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية ويقترب من صدارة الدوري الإسباني

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:00 م
جيرارد بيكيه لاعب
جيرارد بيكيه لاعب برشلونة
إسماعيل محمود
اكتسح فريق برشلونة، ضيفه نادي فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

افتتح الناشئ أنسو فاتي التسجيل للبارسا في الدقيقة 3، وأَضاف زميله الهولندي فرانكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، قبل أن يقلص الفرنسي كيفين جاميرو الفارق لفالنسيا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني أضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد متابعة رائعة لتسديدة أنطوان جريزمان والتي لم يتصد له سيليسن حارس الفريق بشكل جيد.

وعزز الأوروجواياني البديل لويس سواريز من تقدم البارسا بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 61، بعد دقيقة واحدة من نزوله ، لكنه لم يكتف بذلك الهدف، بل عاد ليضيف الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 82 ،

وفي الدقيقة الأخيرة سجل ماكسي جوميز الهدف الثاني لفالنسيا، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة السابعة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نادي فالنسيا عند النقطة الرابعة في المركز الخامس عشر.

وغاب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن المباراة بسبب الإصابة، وقاد هجوم الفريق الناشئين بيريز وفاتي، حيث سجل الأخير هدف البارسا الأول في المباراة، في أول مشاركاته كأساسي مع برشلونة.

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