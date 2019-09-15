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حوادث

الحبس سنتين للفنان أحمد عبدالله محمود في نزاعه مع طليقته سارة نخلة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
ندى حمودة _ أحمد مهدي
قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

كانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

من جانبه، قال المحامي شعبان سعيد، دفاع "أحمد عبدالله"، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر اليوم، خلال 10 أيام.

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