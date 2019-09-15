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رياضة

ملخص مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس فى الدوري الإيطالي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
يوفنتوس وفيورنتينا
يوفنتوس وفيورنتينا
محمد السعيد
حسم التعادل السلبي مباراة روما وفيرونتينا، والتي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) ، أمس، السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدروي الإيطالي

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ولم تشهد المباراة أى أهداف لدى الفريقين ، وبذلك يمتلك يوفنتوس 7 نقاط ، فيورنتينا أصبح يمتلك نقطتين .

وبذلك يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا،خلف إنتر ميلان متصد الترتيب بـ 9 نقاط، بينما يحتل فيورنتينا المرز الـ 16 بنقطو وحيدة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها من الدوري الإيطالي،روما مع ساسولو، وميلان مع هيلاس فيرونا، وجنوى مع أتلانتا، وباريشيا مع بولونيا، وبارما مع كالياري، وسبال مع لاتسيو.

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