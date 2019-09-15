الهجوم على أرامكو السعودية وانطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

أمير الكويت يشكر المطمئنين على صحته من المواطنين والمقيمين وقادة الدول

الملك سلمان: اعتداء «أرامكو».. إرهابي جبان

الكويت تدين الهجوم التخريبي وتؤيد كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة

الكويت تنفق 13 ألف دولار على الفرد

الحرس الثوري: إيران مستعدة لحرب شاملة

البيت الأبيض يندد بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة بالسعودية

ترامب يعرض معاهدة دفاع مشترك بين أمريكا وإسرائيل

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، ركزت صحيفة "الجريدة" على توجه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببالغ شكره وتقديره لجميع المواطنين والمقيمين، من مشاعر طيبة ودعوات صادقة ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحته عبر وسائل التواصل، معتبرًا أن تلك المشاعر جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.كما قدم شكره الخالص إلى كل من اطمأن على صحته من قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، مقدرا ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مبتهلًا إلى الباري عز وجل أن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل.وسلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على استنكار الكويت الشديد للهجومين اللذين طالا صباح أمس، السبت، منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة (خريص) في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأديا إلى اندلاع حريقين تم السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.وأوضح مصدر بوزارة الخارجية أنه في الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.ونقلت صحيفة الأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن إقرار بدل فيزا يصرف لمرة واحدة للطلبة المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي للدراسة في الخارج سيتم قريبا جدا.وتوقعت المصادر أن يتم تطبيق قرار زيادة مخصصات الطلبة الشهرية مع بداية السنة المالية المقبلة 2020/2021 في أبريل المقبل أو بداية العام الدراسي المقبل 2020/2021 في سبتمبر.وأضافت المصادر: "تتم الآن دراسة متأنية دقيقة لقضية الزيادة المطلوبة في مخصصات الطلبة المبتعثين للخارج".وأفادت صحيفة "الراي" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار، في حين ارتفع اليورو إلى 0.336 دينار مقارنة بأسعار صرف الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى 0.379 دينار، كما ارتفع الفرنك السويسري إلى 0.306 دينار، وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دون تغير.وقالت صحيفة "القبس" إن الشبكة الوطنية الكويتية أعلنت رصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت اليوم، الأحد، زلزالا بقوة 1ر3 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء.وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبد الله العنزي إن هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 43:34:06 صباحا بتوقيت الكويت على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء.وذكرت صحيفة "الراي" أن تقرير صادر عن معهد المشروع الأمريكي (AEI)، قال إن الكويت تنفق على الفرد أكثر من أي دولة خليجية أخرى، رغم أن الدخل الذي تجنيه من القطاع غير النفطي يعتبر منخفضًا.ووفقًا لبحث نشره كل من «HSBC» و«CEIC»، فإن الكويت تنفق نحو 13 ألف دولار لكل فرد، بمن فيهم غير المواطنين، بينما تنفق البحرين نحو 6 آلاف دولار.عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الوطن" على تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على قدرة المملكة على التصدي للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، والتعامل مع آثاره.في سياق متصل، أبرزت صحيفة "الأنباء" تأكيد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة العدوان الإرهابي الذي تعرض له معملان تابعان لشركة أرامكو والتعامل معه.وجاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد استعداد واشنطن للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددا على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.وأشارت صحيفة "الوطن" إلى نفى العراق، الأحد، استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.وجاء في بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ما يلي: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".وقالت صحيفة "الجريدة" إن الناخبين التونسيين توجهوا اليوم إلى مكاتب الاقتراع، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية، لاختيار رئيسهم المقبل من 26 مرشحا، بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والقيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.وأوضحت صحيفة "القبس" أن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده اليوم إن القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، مضيفا: "لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة".دوليا، ذكرت صحيفة "القبس" أن البيت الأبيض أعلن أن أمريكا تندد بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة بالسعودية.وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.في سياق متصل، قالت صحيفة "الجريدة" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتهم إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.وقال بومبيو على "تويتر": «طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية»، مشيرًا إلى رئيس إيران ووزير خارجيتها.وأوضحت صحيفة "الجريدة" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث هاتفيا أمس، السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية إبرام معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين.وأضاف ترامب على تويتر قبل الانتخابات التي تجري في إسرائيل هذا الأسبوع‭: ‬"أجريت اتصالا اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية المضي قدما في معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل تعزز بشكل أكبر التحالف القوي بين بلدينا".