الكهرباء تشارك فى أعمال الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

توجه وفد رفيع المستوى من المختصين فى وزارة الكهرباء اليوم، الأحد، للمشاركة فى أعمال الدورة رقم 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات من أهمها:



· تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط.



· تدابير تعزيز التعاون الدولى في مجال الأمان النووى والإشعاعى وأمان النقل وأمان النفايات.



· تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.



· تعزيز أنشطة التعاون التقنى التي تضطلع بها الوكالة.



· تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها



ويتم إجراء سلسلة من لقاءات ومباحثات للوزير والوفد المرافق له مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض وفود الدول المشاركة في الاجتماع لمناقشة سبل التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

