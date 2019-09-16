خطوات بسيطة لإنشاء قائمة تشغيل على يوتيوب

قوائم التشغيل ليست متوقفة فقط على تطبيقات بث الموسيقى ، ولكن يمكنك إنشاء قائمة تشغيل خاصة بمقاطع الفيديو على الموقع الأشهر "يوتيوب"، فإذا كنت ترغب في تنظيم مقاطع فيديو يوتيوب المفضلة لديك أو الاحتفاظ بها بشكل أفضل حتى لا تضطر للبحث عنها لاحقًا لتشغيلها، يمكنك ببساطة إنشاء قائمة تشغيل على موقع الفيديوهات "يوتيوب".





- إليك كيفية إنشاء قائمة تشغيل على YouTube.





الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى حساب جوجل: للانضمام لمنصة "يوتيوب"، يجب عليك تسجيل الدخول بواسطة حساب جوجل، باستخدام هذا الحساب يمكنك إنشاء عدة قوائم تشغيل على الموقع، والاحتفاظ بنسخة منها على الحساب الخاص بك.





الخطوة 2: ابحث عن فيديوهات يوتيوب لقائمة التشغيل الخاصة بك: اختر أحد مقاطع الفيديو التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل الجديدة.





الخطوة 3: اضغط أيقونة حفظ أسفل هذا الفيديو: أسفل الفيديو في صفحة يوتيوب الخاصة به، اضغط على الثلاث نقاط الرأسية من القائمة المنسدلة اضغط حفظ الفيديو في قائمة تشغيل "save the video to playlist".





الخطوة 4: إنشاء قائمة تشغيل جديدة: قم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة وحفظ الفيديو بها، ولكن أولا اكتب اسمًا للقائمة.





الخطوة 5: اختر مستوى خصوصيتك: يمكنك أيضًا اختيار مستوى الخصوصية الذي تريده لقائمة التشغيل هذه، من القائمة المنسدلة اختر "الخصوصية"، يمكنك الاختيار بين "عام" أو "غير مدرج" أو "خاص"، مما يعني أن خيار "عام" ستكون قائمة التشغيل الخاصة بك ستكون قابلة للبحث أو المشاهدة من قبل أي شخص على يوتيوب، و"غير مدرج" يعني أن أي شخص لديه رابط إلى قائمة التشغيل يمكنه مشاهدته"، و"خاص" يعني أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه عرض قائمة التشغيل.





الخطوة 7: اضغط إنشاء: بمجرد تسمية قائمة التشغيل واختيار مستوى خصوصية لها، اضغط على زر إنشاء الأزرق في أسفل القائمة الموسعة، وسيتم إنشاء قائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وسيتم إضافة الفيديو الذي اخترته إليه تلقائيًا.



