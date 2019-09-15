انتحار معلن تختتم عروضها في القاهرة بحضور سفير تونس

اختتمت امس مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بحضور سفير تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان ، ولفيف من الاعلاميين وكبار الفنانين من الدول العربية والاجنبية.





وقام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض مسرحية "انتحار معلن" اول انتاج للمشروع .



