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أخبار البلد

انتحار معلن تختتم عروضها في القاهرة بحضور سفير تونس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:38 م
مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي
محمد نبيـل
اختتمت امس مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بحضور سفير تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان ، ولفيف من الاعلاميين وكبار الفنانين من الدول العربية والاجنبية.

وقام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض مسرحية "انتحار معلن" اول انتاج للمشروع .

من جانبه أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته، بردود الافعال التي وصلته عن عرض "انتحار معلن" ، والرابطة، حيث أكد أنه بمجرد الاعلان عن تدشين الرابطة بدأ يكون هناك طلبات الانضمام الي هذا الكيان، الذي يعد اول مشروع انتاج عربي مشترك في المسرح ، بين مصر والسعودية و تونس.

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