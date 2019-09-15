رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمناطق الصناعية والحرة في المنيا

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمحافظة المنيا، حضره وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ومسئولو عدد من الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة خطة إنشاء المجمعات الصناعية والمناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية.



وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة نتائج الزيارة التي قام بها لمحافظة المنيا، حيث تتم اليوم متابعة موقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، مضيفًا أن ملف الصناعة يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح قدمه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للموقف التنفيذي الخاص بإنشاء المناطق الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع وموقف توصيل المرافق إليها، حيث أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم توصيل المرافق لثلاثة مناطق صناعية موجودة في محافظة المنيا وهي المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية، مشيرا إلى أن نسبة توصيل أعمال الترفيق للمنطقة الصناعية بالمطاهرة وصلت إلى 75%.



وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الموقف الخاص بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة المنيا، حيث أشادت بالمنطقة التي تعد نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتنمية المناطق الحرة، مشددة على أهمية العمل الجارى لإنشاء وتنمية وترفيق مدينة نسيجية بالمنطقة الحرة لتكون قاعدة لتلبية احتياجات الصناعات النسيجية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.



وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هناك عرضًا من إحدى الشركات للقيام بأعمال إنشاء وترفيق المنطقة الحرة العامة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على الترويج لجذب الاستثمارات بها لإقامة مشروعات تصديرية عملاقة بالمنطقة، فضلًا عن أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال مدة تعاقد تصل إلى 45 عامًا.



وقالت وزيرة الاستثمار إن المستهدف أن تكون المنطقة "أول منطقة حرة عامة متخصصة في مصر والشرق الأوسط في مجال الصناعات النسيجية"، على مساحة 306.7 فدان، موزعة إلى 65% مساحات متاحة للاستثمار (90% منها صناعي و10% منها لوجيستي)، 35% مرافق وخدمات.



وسلطت الوزيرة الضوء على أنه مُخطط أن يعمل بالمنطقة من 18 إلى 20 مصنعا في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، بتكاليف استثمارية مبدئية تقدر بـ 6 مليارات جنيه، توفر 17400 فرصة عمل مباشرة، و35000 فرصة عمل غير مباشرة.



وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي تكليفًا بدراسة تكلفة توسعات محطة مياه المنيا، بحيث تخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة، على أن تتولي "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحافظة المنيا" تحمل هذه التكلفة، كما وجه بأن يتم التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن توصيل الكهرباء للمنطقة.



وشدد رئيس الوزراء على أنه في حالة تنفيذ "المنطقة الحرة بمنطقة المطاهرة شرق النيل" بالشراكة بين المستثمرين ووزارة الاستثمار، يجب أن يتم وضع خطة تفصيلية ببرامج زمنية محددة لتوصيل جميع المرافق، مع الوضع في الاعتبار ضرورة وأهمية سرعة البدء في تشغيل هذه المصانع، ويأتي الحرص علي تنفيذ هذه المنطقة من جانب الدولة والمستثمرين، كونها التجربة الأولى لقيام القطاع الخاص بالشراكة مع هيئة الاستثمار لتطوير منطقة حرة عامة، حيث تُعد بمثابة نقطة انطلاق يتبعها سلسلة من المشروعات سيتم تنفيذها بطول وادى النيل جنوبًا، ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية لأكثر المناطق احتياجًا فى مصر.