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رياضة

حسن على يحرز الهدف الثانى لـ لمصرى فى شباك مالندى بالكونفيدرالية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:54 م
فريق المصرى
فريق المصرى
عمرو الحلوانى
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى على حساب ماليندى التنزانى بهدفين دون رد فى المباراة المقامة بينهما الآن خارج الديار فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية .

جاء هدف المصرى الأول عن طريق محمود وادى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة وعزز حسن على الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 33 .


وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد مسعود.

خط الدفاع : كريم العراقى وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمرو كمال عبدالواحد .

خط الوسط : فريد شوقى وإيزي إميكا وسعيدو سمبورى .

خط الهجوم : حسن على وإسلام عطية ومحمود وادى .

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