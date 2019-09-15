الهدف الرابع لـ المصرى فى ماليندى.. أبناء بورسعيد يدعمون مؤمن زكريا بهذه الطريقة

أحرز محمود وادى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى، الهدف الرابع لفريقه فى شباك ماليندي بطل زنجبار فى المباراة المقامة بينهما الآن فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ 32 من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.





هدف المصري الأول سجله محمود وادي في الدقيقة 27 من عمر المباراة، وعزز حسن على الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 33.





وحرص لاعبو المصرى على الاحتفال بالهدف الرابع على طريقة "مؤمن زكريا"، لاعب الأهلى فى رسالة دعم قوية من قبل الفريق البروسعيدي للاعب الذى يمر بحالة نفسية صعبة.





تشكيل المصري :





حراسة المرمى : أحمد مسعود.





خط الدفاع : كريم العراقى وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمرو كمال عبدالواحد .





خط الوسط : فريد شوقى وإيزي إميكا وسعيدو سمبورى .



