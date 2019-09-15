انطلاق المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا

تنطلق اليوم فعاليات المنتدى التجارى الاول بين مصر وإيطاليا والذي تحتضنه مدينة نابولي في الفترة من ١٥ - ١٨ سبتمبر الجاري.



وتشارك وزارة التموين والتجارة الداخلية فى المؤتمر ممثلا عن الحكومة المصرية. ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات التى تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.



وقال الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن منتدى التجارة الاول بين البلدين الذي تنظمه الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية تحت رعاية اقليم مقاطعة كمبانيا عاصمة جنوب ايطاليا، وتشارك به نحو ٢٠٠ شركة ايطالية تمثل تخصصات متعددة من الأنماط التجارية كالسلاسل التجارية والصناعات الغذائية الكبري واللوجستيات والمولات التجارية، فضلا عن رجال الصناعة والمستثمرين المهتمين بشؤون الاستثمار في مصر.



وأضاف أن المنتدى يشهد توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والايطالية تتناول التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار بين مصر وايطاليا.



وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان مصر تشارك بوفد رفيع المستوي برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية ويرافقه كل من اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والغلال وشركات مصرية أخرى من القطاع الخاص وذلك بهدف دعم وتوطيد أواصر العلاقات التجارية بين البلدين.



وأشار عشماوي إلى انه تم الاتفاق مع الجانب الايطالي علي تنظيم المنتدي بشكل دورى بالتبادل بين البلدين، وذلك لللتأكيد علي تنامي العلاقات المتميزة وزيادة التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر، خاصة في قطاع التجارة فضلا عن تنمية التبادل التجارى.



وأوضح ان وفدا رفيع المستوى من الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية برئاسة جوزيه رومانو زار مصر في نهاية شهر يونيو الماضي والتقي بعدد من المسؤولين والوزراء من بينهم التموين والتجارة الداخلية، حيث استمع الي عرض وافٍ حول الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية، حيث تم خلال الزيارة الاتفاق علي تنظيم مؤتمر ومعرض للشركات الايطالية في نابولي لعرض الرؤية الاستثمارية للوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.



وأكد عشماوي أن المؤتمر فرصة لكي نؤكد أولا علي العلاقات المتميزة والراسخة بين البلدين، وثانيا جذب الاستثمارات الايطالية الي مصر خاصة ان هناك ميراثا ثقافيا تاريخيا مشتركا بين الشعبين.



وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال المؤتمر جذب الشركات الكبرى التي تعمل في السلاسل التجارية والعلامات التجارية الهامه التي تشتهر بها ايطاليا وخاصة في الموضة والاطعمه، لكي تفتح لها اسواقا في مصر أسوة بما قمنا به في عدد من الدول وعلي رأسها فرنسا واليونان والهند والامارات.