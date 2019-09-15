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أخبار العالم

أبو مازن يؤكد وقوفه إلى جانب الملك سلمان ويستنكر هجوم أرامكو الإرهابي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:11 م
الملك سلمان وأبو
الملك سلمان وأبو مازن
أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أعرب لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز عن استنكاره الهجمات الإرهابية التي استهدفت معملي للنفط تابعين لشركة أرامكو.

وقال الرئيس أبو مازن خلال الاتصال الهاتفي: "نؤكد استنكارنا ورفضنا للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا وقوفه إلى جانب المملكة في محاربة هذا الارهاب الذي يستهدف أمنها وأرضها وسلامة مواطنيها.

وشدد أبو مازن على ثقته المطلقة بأن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قادرة على التصدي لهذه الهجمات، والوقوف بوجه جميع المحاولات البائسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وجدد الرئيس شكره لخادم الحرمين الشريفين على موقفه الشخصي وموقف المملكة الداعم لفلسطين في كافة المحافل الدولية وعلى كافة المستويات، خاصة دعوتها للاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي اليوم الأحد في مدينة جدة.

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