تجديد حبس متهم بإحياء رابطة أولتراس الأهلي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس ك "م.ز" من مشجعي النادي الأهلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس الأهلي.



ووجهت النيابة في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية

