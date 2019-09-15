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حوادث

تعرف على الفرق بين عقد بيع العقار والتنازل عنه

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:14 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
محمد العيسوى
الكثير من المواطنين قد يكون عرضه لعمليات النصب عند شراء عقار أو ممتلكات أخرى، وذلك يرجع لعدم الوعى الكامل ببنود ومعرفة الفرق بين العقود سواء كان بيع عقار أو تنازل عن عقار.

ففى ذات السياق عرف نبيل الشاهد المحامى والخبير القانونى الفرق بين عقد بيع العقار والتنازل عنه:

من النتائج التي تترتب على حق الملكية "حق التصرف" وفي ملكية العقار يكون حق التصرف بأحد الاوجه التالية :-
– البيع – الهبة – الرهن – المقايضة.

البيع:
هو بيع الشيء ونقل ملكيته من البائع للمشتري وفق الشروط والاوضاع التي يتطلبها القانون في كل بلد، والبيع يأخذ شكل البيع الرسمي والبيع العرفي.

البيع الرسمي:
هو الذي يكون في شكل عقد بيع رسمي يبين فيه أركان العقد وشكليته ويبرم عقد البيع الرسمي عادة على العقارات التي تم تسجيلها لدى مصلحة التسجيل العقاري لانه يتطلب مستندات وإجراءات رسمية لإبرامه .


البيع العرفي:
هو الذي يكون في شكل محرر عرفي "اتفاق بين طرفيه" عادة لا يراعى فيه شكلية عقد البيع ، انما يحتوى علي ما يفيد بيع الشيء ونقل ملكيته بين الطرفين دون ذكر ثمن المبيع مثلا .

اي بمعنى يتم إبرامه دون التقيد بشكلية معينة عكس عقد البيع الذي يلزم لابرامه شكلية معينة نص عليها المشرع، ويكون هذا التصرف عادة في شكل تنازل عن عقار ولا يتطلب لابرامه أية مستندات تفيد ملكية العقار وليس بالضروري ان يكون العقار مسجل بالتسجيل العقاري .

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