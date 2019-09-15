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تعليم

اتفاقيات جامعة عين شمس.. تعاون مع جامعة الجزيرة الصومالية.. وبروتوكول مع الأمريكية بالقاهرة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي
شهد قصر الزعفران مقر رئاسة جامعة عين شمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وجامعة الجزيرة بالصومال برئاسة الدكتور صلاح ابراهيم فيدو ، بحضور الدكتور نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية، والدكتور محمود محمد عبد الله المستشار الثقافي بسفارة دولة الصومال بالقاهرة، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف القطب مدير وحدة تطوير المشروعات والابتكار والدكتور تامر عمارة الاستاذ المساعد بقسم المخ والأعصاب بكلية الطب، والدكتور عبد الصمد حسن رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الجزيرة، د. حسن عدو الاستاذ بقسم القلب بجامعة الجزيرة.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في الأنشطة الأكاديمية، انشاء درجات علمية مزدوجة سواء مباشرة او بالتعليم عن بعد وتبادل الطلاب الاكاديميين لأغراض البحث والدراسة الأكاديمية الي جانب برامج المهارات الشخصية.

ووقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفرانسيس ريكاردون رئيس الجامعة الأمريكية اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية ، وتعزيز التعاون الأكاديمي المستدام بين الجانبين.

وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في كلمته الي ان ركيزة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ تعتمد علي بناء مجتمع مبتكر وخلاق ، ينتج العلم، التكنولوجيا والمعرفة في اطار نظام شامل بما يكفل القيمة التنموية للمعرفة والابتكار وذلك باستخدام نتائجها لمواجهة التحديات وتلبية الاهداف الوطنية.

وأوضح فرانسيس ريكاردون رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ان الاتفاقية تتيح التعاون علي مختلف المستويات التعليمية والتنموية لدعم تطوير شراكات مستدامة بين الجامعة والمجتمع.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الطلاب الأكاديميين لأغراض البحث العلمي والدراسات الأكاديمية، برامج البحوث المشتركة، تبادل الطلاب علي اساس نظام تحويل الساعات المعتمدة ، برامج المهارات الشخصية وريادة الاعمال وكذلك تبادل المؤلفات والانتاج العلمي لكلا الطرفين ومواد البحوث الاكثر اهمية، خدمات دعم الطلاب وانشطة الطلاب الخارجة عن المناهج الدراسية مثل المشاركة في تنمية المجتمع .

حضر توقيع الإتفاقية، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، والدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية، والدكتور نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد خالد وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة رشا كمال مدير الادارة المركزية لرعاية الوافدين بوزارة التعليم العالي والدكتور شريف القطب مدير وحدة تطوير المشروعات والابتكار .

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