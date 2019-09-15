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سيارات

شاهد أسعار كيا سيراتو كاملة المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
كريم عاطف - احمد بيسو
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة كيا سيراتو كاملة موديل 2017 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل المستعملة في مصر

جذبت السيارة كيا سيراتو كاملة موديل 2017 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

اسعار السيارات المستعملة في مصر

ويتراوح سعر السيارة كيا سيراتو كاملة موديل 2017 والقريبة منها ما بين 250 ألفا إلى 270 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة كيا سيراتو كاملة موديل 2017 في سوق السيارات المصرية.

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