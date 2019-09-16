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رياضة

لفتة إنسانية.. جماهير فلسطين تدعم مؤمن زكريا في أزمته الصحية.. ماذا فعلوا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
صدى البلد
أحمد هاني
شهدت مباراة فريق خدمات النصيرات بالدوري الفلسطيني والتي حقق فيها فوزًا على ضيفه الجلاء بهدفين دون رد في قطاع غزة، لفتة إنسانية من قبل الجماهير تجاه مؤمن زكريا.

مشجعو نادى خدمات النصيرات ساندوا مؤمن زكريا عبر القيام باحتفاله الشهير، وكذلك الجماهير الأهلاوية بفلسطين التى أعربت عن أمنيتها بالشفاء لمؤمن زكريا.

وحرصت جماهير النادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يعاني من إصابة سببت له أزمة نفسية ، وذلك بالتجمع عند منزله والهتاف له.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.

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