بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5

نشرت الفنانة سميرة سعيد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة نالت اعجاب المتابعينوظهرت سميرة سعيد بجامب سوت اسود وحزام علي الخصر مع كوتشي باللون الاسود ، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي ومكياج غير مكلف ومناسب لاطلالاتها .وارتدت اكسسورات باللون الفضي والتقطت الصورة وهي تقف وتضع يدها بجيوب الجامب سوت وترفع احدي قدميها وكأنها صورة رياضية وكتبت سميرة TheVoice Season 5 ✌️