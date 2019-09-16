بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5

نشرت الفنانة سميرة سعيد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة نالت اعجاب المتابعين
وظهرت سميرة سعيد بجامب سوت اسود وحزام علي الخصر مع كوتشي باللون الاسود ، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي ومكياج غير مكلف ومناسب لاطلالاتها .
وارتدت اكسسورات باللون الفضي والتقطت الصورة وهي تقف وتضع يدها بجيوب الجامب سوت وترفع احدي قدميها وكأنها صورة رياضية وكتبت سميرة TheVoice Season 5 ✌️
وظهرت سميرة سعيد بجامب سوت اسود وحزام علي الخصر مع كوتشي باللون الاسود ، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي ومكياج غير مكلف ومناسب لاطلالاتها .
وارتدت اكسسورات باللون الفضي والتقطت الصورة وهي تقف وتضع يدها بجيوب الجامب سوت وترفع احدي قدميها وكأنها صورة رياضية وكتبت سميرة TheVoice Season 5 ✌️