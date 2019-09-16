شاهد.. كيف احتفلت ميجان ماركل بعيد ميلاد زوجها الأمير هاري الـ 35؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة، كانت قد نشرتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري دوق ساسكس فى عيد ميلاده الـ 35.



نشرت ميجان ماركل عبر حساب "انستجرام" الرسمي الخاص الذي يحمل اسم Sussex Instagram، حيث جمعت مجموعة من الصور المجمعة له، والتي كان من بينها صوره وهو طفل مع والدته الراحلة الأميرة ديانا.



وعلقت ميجان ميركل أسفل الصور قائلا: "أن الزوج الأفضل والأب المثالى لابننا.. نحبك.. عيد ميلاد سعيد".



وانهالت التعليقات والمشاركات بتلك الصور، فى محاولة من الرواج للمشاركة فى الاحتفال بعيد ميلاد دوق ساسكس.