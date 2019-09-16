لتحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجا.. برنامج الأغذية العالمى ينفذ أنشطة خدمية بـ 8 قرى أسوان.. والمحافظ: دعم وتحسين الظروف الاجتماعية فى القرى الفقيرة.. صور

محافظ أسوان:

مشروعاته فعالة تساهم فى دعم وتحسين الظروف الاقتصادية

بناء مرونة نظم الأمن الغذائي في بنبان وتطوير مسقى الجعيدى الأبرز



ماجستيك هايلى:

تمكين المجتمعات الأكثر إحتياجًا والتى يصعب الوصول إليها

دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة

التمكين الإقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب





خطوات تنفيذية عديدة تقوم بها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجًا داخل مختلف مراكزها ومدنها وقراها.



وفى هذا الإطار رصد "صدى البلد" هذه الجهود والتى يجرى استكمالها بلقاء اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان بوفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) برئاسة ماجستيك هايلى مدير البرنامج بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى مديري الزراعة والتربية والتعليم.



حيث تناول اللقاء استعراض مجالات وأنشطة وآليات عمل البرنامج داخل قرى أسوان والتى من أبرزها مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر (التغيرات المناخية).



وخلال اللقاء أشاد اللواء سعيد حجازى بجهود برنامج الأغذية العالمى ومشروعاته الفعالة التى تساهم فى دعم وتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية والبيئية فى القرى الأكثر إحتياجًا والمناطق البعيدة والنائية.



مؤكدًا على حرص المحافظة استعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيع التوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والمشروعات المتكاملة التابعة للبرنامج لتحقيق المزيد من النجاحات التى تعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى.



ومن جانبه أوضح ماجستيك هايلى بأن البرنامج ينفذ أنشطته فى 8 قرى على مستوى المحافظة تشمل قريتى بنبان بحرى والمنصورية بمركز دراو ، وقرى المنشية الجديدة والسلسلة والكفور والرغامة شرق والرغامة غرب بمركز كوم أمبو ، بجانب قرية كلابشة الجديدة بمركز أسوان.



ولفت إلى أن الخطة الإستراتيجية للبرنامج ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تمكين المجتمعات الأكثر احتياجًا والتى يصعب الوصول إليها فى العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية ، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب ، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرات المؤسسية.



كما أشار ماجستيك هايلى إلى تطلع برنامج الأغذية إلى عقد المزيد من بروتوكولات التعاون بين وزارات الزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، فضلًا عن بعض المؤسسات والصروح العلمية وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك للاستفادة من خبراتها واستغلال الثروات الطبيعية التى تمتاز بها أسوان واستثمارها فى فتح المزيد من مجالات العمل للبرنامج وخاصة فى مجال المخلفات الصلبة والاستزراع السمكى.



وفى نفس السياق قام اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان بمرافقة وفد برنامج الأغذية العالمى من أجل المرور الميدانى ومتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات التى ينفذها البرنامج بقرى ومدن أسوان والذى بدأ بتفقد مكونات مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بقرية بنبان، حيث يشمل العديد من المشروعات الفرعية منها مشروع توحيد الحيازات الزراعية والذى يشارك فيه 12 مزارعا بإجمالى 7 أفدنة جار زراعتها بمحصول القمح ويهدف المشروع إلى زيادة المساحة الزراعية بنسبة 25% ، مع زيادة الإنتاجية لتصل إلى 25 أردبا للفدان الواحد.



بالإضافة إلى مشروع تطوير مسقى الجعيدى بطول 252 م لري زمام 30 فدانا، فضلًا عن مشروع الإقراض الحيوانى ويضم مشروعات تربية البط بقروض تبدأ من 300 جنيه ومشروع تربية ماعز بقروض تبدأ من 1200 جنيه، حيث وصل إجمالى المستفيدين بالقرية من هذين المشروعين إلى 1600 مستفيد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمرأة المعيلة ، علاوة على مشروع مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 20 ك/ وات وتهدف إلى رى 25 فدانا، وأخيرًا مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية وأهمها الطماطم والمقام على مساحة 4 ألاف م2 ، ويساهم فى توفير فرصة عمل لأكثر من 30 فتاة وسيدة.



واختتم السكرتير العام ووفد برنامج الغذاء العالمى مرورهما الميدانى بتفقد مدرسة التعليم المجتمعى بقرية الحجاب بأبو الريش ضمن 113 مدرسة للتعليم المجتمعي بأسوان وتضم 27 طفلة من المحرومين من التعليم فى المناطق النائية أو الأطفال المتسربين من المدارس الحكومية حيث يساهم البرنامج فى توفير دورات تدريبية متخصصة للمعلمين ، بالإضافة إلى إدخال وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة للمساهمة فى تطوير أساليب التعليم بالمدرسة وعلى رأسها أجهزة التابلت المتصلة ببنك للمعرفة.



علاوة على تقديم وجبات تغذية يومية للأطفال لرفع مستوى الصحة العامة لديهم ومكافحة مرض الأنيميا، فضلًا عن توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر التلاميذ لتحفيزهم على استمرار تعليم أولادهم بالمدرس ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم.