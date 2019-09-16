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مرأة

بملابس عادية.. بوسي في أحدث ظهور لها في لندن.. والجمهور: اه يادنيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
بوسى
بوسى
رنا عصمت
نشرت الفنانة بوسي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها خلال رحلتها في لندن.

وظهرت الفنانة بوسي بإطلالة بسيطة وعادية، بارتدائها ملابس كاجوال بنطلون جينز ازرق وتيشيرت اسود وحذاء رياضي أسود.

واستغنت الفنانة بوسي عن وضع المكياج واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر، وترك شعرها ونظارة شمس سوداء.

ونالت بعض التعليقات الإيجابية من متابعيها، معلقين"اتبسطي.. اه يا دنيا في لندن".




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