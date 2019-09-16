ريهام سعيد توجه رسالة غامضة لجمهورها.. صور

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة غامضة إلى جمهورها بعد الهجوم عليها فى الفترة الأخيرة ووقف برنامجها.



ونشرت ريهام سعيد صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "واللى يقولك انا جدعة .. قوله وقت الشدة هتبان".



وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا بوقف الاعلامية ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بعد حلقتها الأخيرة عن السمنة.