بعد خوضه جولة الإعادة.. ماذا يحدث لو تم إقصاء القروي بحكم قضائي

كشفت النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية عن دخول كلا من قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة، إلا أن معضلة قانونية قد ظهرت هو تواجد نبيل القروي في السجن.



أثار احتلال القروي المرتبة الثانية في الجولة الأولى، تساؤل حول إمكانية صدور حكم قضائي بإقصائه من الانتخابات، ما يجعل هناك مقعد فارغ في جولة الإعادة.



وحول هذا الأمر قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي إنه: "في صورة صدور حكم قضائي نهائي يمنع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية فذلك حديث آخر".



وأضاف أن الأمر متروك للقضاء وأنه "في حال صدر حكم نهائي ضد القروي فإنه يقع إلغاء اسمه من قائمة المترشحين، وإذا صدر حكم قضائي يقصي أحد المترشحين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية في الانتخابات يقع المرور إلى المرشح صاحب المركز الثالث" وهو في هذه الحالة مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.





