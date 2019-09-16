سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 16-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.
وطبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي و اليورو ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكى اليوم
شراء : 16.31
بيع : 16.44
سعر اليورو اليوم
شراء : 18.07
بيع : 18.21
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
شراء : 20.40
بيع : 20.56
سعر الدولار الكنـدى اليوم
شراء : 12.2820
بيع : 12.3797
سعر الفرنك السويسرى اليوم
شراء : 16.47
بيع : 16.60
سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم
شراء : 15.09
بيع : 15.21
سعر الريال السعودى اليوم
شراء : 4.35
بيع : 4.38
سعر الدينار الكويتى اليوم
شراء : 53.73
بيع : 54.16
سعر الدرهم الاماراتى اليوم
شراء : 4.44
بيع : 4.47
سعر اليوان الصيني اليوم
شراء : 2.30
بيع : 2.32
وطبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي و اليورو ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكى اليوم
شراء : 16.31
بيع : 16.44
سعر اليورو اليوم
شراء : 18.07
بيع : 18.21
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
شراء : 20.40
بيع : 20.56
سعر الدولار الكنـدى اليوم
شراء : 12.2820
بيع : 12.3797
سعر الفرنك السويسرى اليوم
شراء : 16.47
بيع : 16.60
سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم
شراء : 15.09
بيع : 15.21
سعر الريال السعودى اليوم
شراء : 4.35
بيع : 4.38
سعر الدينار الكويتى اليوم
شراء : 53.73
بيع : 54.16
سعر الدرهم الاماراتى اليوم
شراء : 4.44
بيع : 4.47
سعر اليوان الصيني اليوم
شراء : 2.30
بيع : 2.32