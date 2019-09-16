سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 16-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.



وطبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي و اليورو ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :



سعر الدولار الأمريكى اليوم



شراء : 16.31

بيع : 16.44



سعر اليورو​ اليوم



شراء : 18.07

بيع : 18.21



سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم



شراء : 20.40

بيع : 20.56





سعر الدولار الكنـدى اليوم

شراء : 12.2820

بيع : 12.3797



سعر الفرنك السويسرى​ اليوم



شراء : 16.47

بيع : 16.60



سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم



شراء : 15.09

بيع : 15.21



سعر الريال السعودى​ اليوم



شراء : 4.35

بيع : 4.38



سعر الدينار الكويتى​ اليوم



شراء : 53.73

بيع : 54.16



سعر الدرهم الاماراتى​ اليوم



شراء : 4.44

بيع : 4.47



سعر اليوان الصيني اليوم



شراء : 2.30

بيع : 2.32





