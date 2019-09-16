ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 16-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:33 ص
الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال
سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

وطبقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي و اليورو ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكى اليوم

شراء : 16.31
بيع : 16.44

سعر اليورو​ اليوم

شراء : 18.07
بيع : 18.21

سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم

شراء : 20.40
بيع : 20.56


سعر الدولار الكنـدى اليوم
شراء : 12.2820
بيع : 12.3797

سعر الفرنك السويسرى​ اليوم

شراء : 16.47
بيع : 16.60

سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم

شراء : 15.09
بيع : 15.21

سعر الريال السعودى​ اليوم

شراء : 4.35
بيع : 4.38

سعر الدينار الكويتى​ اليوم

شراء : 53.73
بيع : 54.16

سعر الدرهم الاماراتى​ اليوم

شراء : 4.44
بيع : 4.47

سعر اليوان الصيني اليوم

شراء : 2.30
بيع : 2.32


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

الأخضر بـ 16.60 جنيه .. سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك

سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم 4-9-2019

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

ترشيحاتنا

وصول مقاتلات روسية إلى تركيا لهذا السبب

إنجي علي تفاجئ فنانا شهيرا بـ قُبلة أمام زوجته.. فيديو

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي

ملك الحركات .. رسالة بركات وسعد سمير لـ مؤمن زكريا

أخبار الفن .. المولود الثاني لـ نجم مسرح مصر.. شعبولا يهاجم محمد علي.. إنجي علي تُقبل فنانا شهيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي