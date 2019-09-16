اتحاد جدة يقنع نجم الفريق بالتجديد

قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة نادي اتحاد جدة اتفقت مع البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق، على تجديد عقده موسمين إضافيين.



ووفقًا لما ذكرته الصحيفة السعودية، حسب مصادرها الخاصة، فإن اللاعب البرازيلي الذي يمتد عقده الحالي حتى 30 يونيو 2020، وافق على التجديد وأبدى رغبته في الاستمرار، بعد أن عرضت عليه الإدارة البقاء لفترة أطول.



وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد التي تملك بطاقة رومارينيو، تسعى لإغلاق ملف تجديد عقد لاعبها مبكرًا بعد مستواه الرائع منذ قدومه إلى الفريق.