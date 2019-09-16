مستقبل وطن يفتتح معارض أدوات مدرسية بـ اسعار مخفضة بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن،عدة فعاليات في مختلف المحافظات أمس، حيث افتتحت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة عدة معارض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمناطق (المعصرة - البساتين - منشأة ناصر - الظاهر - غمرة)، كما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بافتتاح معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمركز العياط، فضلا عن توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية عدة منافذ لبيع السلع التموينية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بمناطق الحضرة - كرموز - الهانوفيل - أبويوسف - العامرية)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز سمنود - بسيون - السنطة)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط احتفالية لتكريم بعض السيدات من أعضاء الحزب وتوزيع بعض الجوائز المالية وشهادات تقدير عليهم لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط الجديدة .



وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة أمام جمعية تنمية المجتمع بمدينة الإسماعيلية وشاركت أمانة الحزب بمحافظة السويس في جلسة عرفية لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي (نصیر - آل عماری) بمنطقة السادات بحي الأربعين، وقامت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء بتوزيع بعض الحقائب المدرسية بالمجان على الأسر الفقيرة من أبناء القبائل البدوية بوديان (الخناصير - الطليحات - مندر) بمدينة شرم الشيخ، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم معرض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بقرية الحامولی بمركز يوسف الصديق .



واقامت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف منفذ لبيع السلع الغذائية والأسماك واللحوم بأسعار مخفضة بمنطقة الموقف القديم بمركز الفشن، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج بافتتاح معرض لبيع السلع التموينية والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بميدان العارف بمدينة سوهاج، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر بإفتتاح معرض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بقرية المدامود مركز طيبة، فضلا عن توزيع بعض الحقائب والمستلزمات المدرسية بالمجان علي الأسر الفقيرة بمركز الطود .



كما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة قنا معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمحيط ميدان عبد الرحيم القناوي بمدينة قنا ، فضلا عن تنظيم دورة تدريية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمركز شباب قفط، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا عدة قوافل طبية للكشف على مصابی أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز (مطای - بني مزار - أبوقرقاص .