حواس للقناة الأولي الإيطالية: سنعلن سبب وفاة توت عنخ آمون في 2020..صور

قال عالم ووزير الاثار الاسبق الدكتور "زاهي حواس" منذ قليل علي القناة الأولي الايطالية ان معرض توت عنخ آمون بباريس سجل رقما كبيرا في الزيارات حيث تم دخول مليون ونصف المليون شخص في فرنسا ؛ ويعتبر هذا العدد كبيرا جدا في تاريخ المعارض الأثرية.



وتحدث حواس عن أشياء جديدة في حياه توت عنخ آمون من حيث العثور علي عائلته ومن حلال الدراسة التي قام بها وفريقه عرفنا أن والده كان الملك اخناتون ؛ومومياء والدته في المقبرة رقم ٣٥.



كما تم الكشف ايضا عن السيدة الكبيرة"تي" في المقبرة نفسها،وأكد حواس أن الملك "توت عنخ آمون" كان يعاني من عدم وصول الدم الي الاقدام وكان لديه فلات فوت وكان مصابا بالملاريا



وهناك معاينة جديدة،و سوف نعرف من خلال ال DNA معلومات جديدة عن موت الملك توت عنخ آمون،وسيعلن عنها عالم الاثار زاهي حواس عام ٢٠٢٠ للعالم اجمع ليعرف كيف مات توت عنخ آمون



وأضاف حواس إن أوبرا عايدة أصبحت قديمة ومكررة، ولهذا فكروا في تقديم أوبرا جديدة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، فقرروا أن يقدموا أوبرا توت عنخ آمون.





وأشار أن يوم 4 نوفمبر 2022 سيكون مر على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 100 عام، مؤكدا أن توت عنخ آمون يهم العالم كله وليس مصر فقط.



منوها بأنه أعد "سكريبت" الأوبرا بنفسه، وحرص على ألا يكون مملا، فضلا على أن هناك وفد أجنبي سيلتقي مع وزير الآثار للترتيب للأوبرا.





وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح المتحف وحفله على مدار 10 أيام، معلنا أنهم قرروا أن تعرض أوبرا توت عنخ آمون خلال تلك الفترة لمدة يوم وبالمجان ويخصص دخلها للمتحف المصري الكبير.