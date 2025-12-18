بمشاركة الشباب .. مبادرة لإزالة المخلفات الصلبة من شواطئ مطروح

أطلق لواء خالد شعيب محافظ مطروح مبادرة "بايدينا" لنظافة الشواطئ والتي نظمتها اداره المخالفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون مع جامعه مطروح ومديرية الشباب والرياضة حيث تأتي المبادرة في إطار جهود مشتركة تستهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور «عمرو المصري» رئيس جامعة مطروح، والدكتور «إسلام رجب» نائب محافظ مطروح، واللواء «مجدي الوصيف» سكرتير عام المحافظة، والمهندس «حسين السنيني» السكرتير العام المساعد، والدكتور «وليد عبد العزيز رفاعي» مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور «ياسر غنيم» عميد كلية التربية الرياضية، و« ناصر النجار » نائب رئيس مجلس مدينة مطروح، و«دولت عزت» مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

80% من التلوث بسبب الانشطة البحرية

وتستهدف المبادرة إزالة المخلفات الصلبة من الشواطئ، خاصة البلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يُعد من أخطر الملوثات البحرية، حيث أن أكثر من 80 % من التلوث البحري مصدره أنشطة بشرية على اليابسة، ويصل معظمه إلى الشواطئ قبل انتقاله إلى البحر.

الحفاظ على البيئه الساحلية

بدأت فعاليات المبادرة بمحاضرة ميدانية أكدت فيها « دولت عزت » مدير ادراة المخلفات الصلبة على أهمية الحفاظ على البيئه الساحلية والموارد الطبيعية التي تمثل عامل جذب رئيسي بمدينة مرسى مطروح وأهمية تبني سلوكيات إيجابية صديقة للبيئة في التعامل مع المخلفات لضمان التخلص الآمن منها بما لا يضر البيئة والمظهر العام للمدينة.

اهمية المبادرة

واشارت الى الأثر البالغ للمبادرات البيئية في اكساب الشباب المشاركين مهارات العمل الجماعي وتعزيز ثقافة التطوع والخدمة العامة، بالإضافة للعمل على الربط بين حماية البيئة وجودة الحياة والسياحة المستدامة، وينعكس أثر المبادرات أيضًا على المجتمع المحلي، فالشواطئ النظيفة تحسن الصورة البصرية والذهنية للمناطق الساحلية، وتدعم النشاط السياحي، وتقلل المخاطر الصحية المرتبطة بتراكم المخلفات.

مشاركة واسعة للطلاب

وشارك 70 طالب وطالبة من طلاب كلية علوم البترول والتعدين و30 من أعضاء اتحاد شباب يدير شباب Yly، وأندية التطوع، وأعضاء برلمان الطلائع وبرلمان الشباب، بشكل مباشر في أعمال الجمع والفرز، ما يعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية البيئية، ويعمل على رفع الوعي البيئي لديهم ويزيد من احتمالات تبنيهم سلوكيات صديقة للبيئة على المدى الطويل، في مشهد يعكس روح التعاون والعمل الجماعي والحرص على ظهور المدينة بمظهر حضاري.

الاشادة بالمبادرة

أكد اللواء «خالد شعيب» محافظ مطروح، أن مبادرة «بايدينا» تهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين، وخاصة الشباب، وترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، مشيداً بالدور الإيجابي لشباب مطروح ومشاركتهم الفاعلة في مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية.

توسيع القاعدة الشبابية

ومن جانبه، أوضح الدكتور «وليد عبد العزيز رفاعي» مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في إطار توجيهات الدكتور «أشرف صبحي» وزير الشباب والرياضة، بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في الأعمال المجتمعية والتطوعية، وربط الاحتفالات القومية بمبادرات تخدم المجتمع وتعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء.

وزارة الشباب والمبادرات

وأضاف «رفاعي» أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على دعم المبادرات التي تسهم في بناء شخصية الشباب، وتنمية وعيهم الوطني، وتعزيز دورهم كشركاء أساسيين في تنمية المجتمع والحفاظ على مكتسباته، مؤكدًا أن شباب مطروح يمثلون نموذج مشرف في العمل التطوعي وخدمة الوطن.

