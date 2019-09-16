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رياضة

فايلر يطلب تسجيلات لمباريات الزمالك استعدادا لمباراة السوبر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة من بينها ساعتين ترانزيت في كل من الكاميرون وإثيوبيا.

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