محمود مسلم لجموع الصحفيين: كونوا أكثر جرأة.. مهنتكم تواجه تحديات

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن مؤتمر دبي للصحافة يغطي كثيرا من القضايا السياسية والإعلامية، لكنه يحتاج إلى تكثيف ومناقشة التجارب الدولية كالتجربة البولندية، التي طرحت في إحدى فعاليات المنتدى.



وقال محمود مسلم في كلمته خلال اللقاء الذى عقد اليوم بنقابة الصحفيين بحضور وفد إعلامي إماراتي أن "المهنة تواجه تحديات كبرى حاليًا، وكل الصناع في المهنة يحتاجون أن يكونوا أكثر جرأة وحداثة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".



من جهته قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، إن من الضروري تنمية الإعلام من أجل تنمية المجتمع، لأن متغيرات الصحافة وإعداد الصحفي وتثقيفه أمر هام.



وتساءل عبد المجيد خلال لقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم : "هل دور الإعلام بناء الرأي العام أم إشباع رغبات الرأي العام، لأن ما تقوم عليه الصحافة حاليًا الشير والترافيك بشكل بات أهم من الموضوعية".