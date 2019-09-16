قاضي قضاة فلسطين: مصر من أكثر الدول العربية والإسلامية التي ساندت قضيتنا

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن مصر من أكثر الدول العربية والإسلامية التي ساندت الشعب الفلسطيني وقدمت له الكثير من أجل الحصول على حقوقه، وإقامة دولته، مشيرا إلى أنها لا زالت تضطلع بمسئولية كبيرة بدعم القضية الفلسطينية في مواجهة اسرائيل، فضلا عن دعمها لملف المصالحة الداخلية الفلسطينية لتوحيد صفوف الفلسطينيين، معربا عن أمله في أن تتكلل الجهود المصرية بالنجاح.



وقال الهباش - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر الـ30 لوزارة الأوقاف - إن القضية الفلسطينية تمر حاليا بأخطر مراحل الضعف، لافتا إلى إعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مؤخرا ضم حساب من الضفة الغربية، وهو ما يعد خطوة جديدة نحو تصفية القضية الفلسطينية والقضاء تماما على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.



وأضاف أن هذا الواقع يفرض علينا نحن الفلسطينيين والعرب والمسلمين تحديا إضافيا في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يؤمن بالقانون الدولي ولا بالسلام، والتعايش المشترك، يتمثل في محاولة استعادة وحدة الأرض والشعب، ومواجهة الاحتلال ليس على الأرض فقط وإنما في جميع المؤسسات الدولية لحصاره ونزع الشرعية عنه لكي يستطيع المجتمع الدولي أن يدعم السلام والاستقرار.



وأشار إلى أن لعلماء الدين دورا كبيرا وبارزا في التوعية بالقضية الفلسطينية، عبر تشجيع المسلمين في شتى بقاع الأرض بدعم القضية الفلسطينية وإمدادهم بالدعم المادي والمعنوي، لمساعدتهم على الصمود في وجه المحتلين وإبراز الوعي بالقضية الفلسطينية وعدم بث اليأس في نفوس العرب والمسلمين وتقديم الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني.



وندد الهباش بمحاولات إسرائيل المستمرة لطمس الهوية الفلسطينية..مشيرا إلى إعلان نتنياهو الأخير بضم أجزاء من الضفة وغور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية يهدف إلى القضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد أن نتنياهو لا يؤمن بالسلام والقوانين الدولية ولا حقوق أي أحد.



وأوضح الهباش أن هذا الواقع يفرض علينا نحن الفلسطينيين تعزيز الصف الفلسطيني وإنهاء أي انقسام وتفعيل المصالحة الفلسطينية لاستعادة الأرض وحقوق شعب فلسطين، وكذلك علينا مواجهة العدو الإسرائيلي في كل المحافل الدولية والحقوقية سواء مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية، لكشف مخططاته الاستيطانية ولنزع الشرعية عن هذا الاحتلال لكي يستطيع المجتمع الدولي تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطين.