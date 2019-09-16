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رياضة

صدمة لـ برشلونة .. غياب الشاب انسو فاتي شهرا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:04 م
انسو فاتي
انسو فاتي
عبدالله هشام
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن فريق برشلونة قد يخسر لاعبه الشاب انسو فاتي لمدة شهر وذلك للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم للناشئين.

وأضافت صحيفة سبورت: إذا نجح الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تجنيس انسو فاتي فإنه سيشارك في بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بالبرازيل في الفترة من 26 أكتوبر حتى 17 نوفمبر.

ولم يشارك انسو فاتي مع منتخب بلاده غينيا بيساو حتى الآن في المنافسات العالمية ويرغب المنتخب في ضمه ومنحه الجنسية قبل أن يخطفه الاتحاد الإسباني ويتم تجنيسه وبالنسبة للتقارير الصحفية فإن اللاعب يفضل الجنسية الإسبانية.

وسيلعب برشلونة خلال فترة كأس العالم للناشئين 5 مباريات بالدوري الإسباني أمام إيبار وريال مدريد وبلد الوليد وليفانتي وسيلتا فيجو، وأيضا مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج التشيكي.

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